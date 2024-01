Schock-Nachricht: Frau saß gerade bei der Polizei, als das geschah

Veröffentlicht am 10. Januar 2024, 06:47 / ©Spitzi-Foto/ #423609397 /stock.adobe.com

Persönlich, telefonisch und auch via Messenger-Nachrichten soll es geschehen sein, erzählte sie wenig später auf der Polizeiinspektion. Dort hatte man die 31-jährige in Klagenfurt lebende Rumänin hingebracht und sie mit Hilfe eines Dolmetschers einvernommen. Dann der Schock: Während sie auf der Inspektion saß und ihre Aussage machte, traf eine Nachricht des Ex-Freundes sogar im direkten Beisein der Polizisten am Handy ein.

In Justizanstalt Klagenfurt gebracht

Die Staatsanwaltschaft ordnete, nachdem die Frau geschildert hatte, was alles geschehen war, die Festnahme des 26-jährigen Rumänen an. Dieser zeigte sich bei einer Einvernahme zu allen Vorwürfen geständig. Gegen ihn wurde ein Betretungs-, ein Annäherungs- und ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Der Mann wurde in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht und wird nach Abschluss der Ermittlungen angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.01.2024 um 07:00 Uhr aktualisiert