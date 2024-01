Frau monatelang von Ex-Freund geschlagen, bedroht und bestohlen

Am Dienstagabend wurde die Polizei von einer Mitarbeiterin des Kriseninterventionsteams zur Unterstützung in eine Wohnung in Klagenfurt gerufen. Am Einsatzort konnte die Mitarbeiterin mit einem jungen Mädchen angetroffen werden. Dieses gab ab, dass es gehört habe, wir ihre 47-jährige Mutter von ihrem 46-jährigen Ex-Freund, beide in Klagenfurt lebende slowenische Staatsbürger, mit dem Umbringen bedroht wurde. Nun sei die Mutter nicht mehr erreichbar.

Frau wurde monatelang geschlagen, bedroht und bestohlen

Unmittelbar darauf trafen die 47-Jährige und der 46-Jährige in der Wohnung ein. Die 47-Jährige wies Verletzungen im Gesicht auf (blaues Auge, Cut auf der Nase) und gab sehr aufgelöst an, seit geraumer Zeit vom 46-jährigen geschlagen, gefährlich bedroht und bestohlen worden zu sein. Beide wurden zur Polizeiinspektion gebracht. Beim 46-Jährigen wurden zwei Gramm Kokain sichergestellt. Bei der Opfereinvernahme stellte sich heraus, dass die 47-Jährige seit Mitte Juli vom 46-jährigen kontinuierlich am Körper verletzt, mit dem Umbringen bedroht sowie 2.800 Euro gestohlen worden seien.

Mann zu betrunken für Einvernahme

Der 46-Jährige selbst konnte aufgrund seiner starken Alkoholisierung nicht einvernommen werden. Die Staatsanwaltschaft ordnete nach richterlicher Rücksprache die Haft des 46-jährigen an. Die Amtshandlungen werden heute fortgeführt. Ein Annäherungs- und Betretungsverbot wurde ausgesprochen. Nach Abschluss der Ermittlungen wird der 46-jährige angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.01.2024 um 06:56 Uhr aktualisiert