Neujahrsvorsätze leicht gemacht: Wie nehme ich am besten ab?

„Die Methoden zum angeblich bestmöglichen Abnehmen reichen von kleineren Portionsgrößen über das Weglassen von Mahlzeiten bis hin zum Heilfasten. Andere wiederum setzen auf bestimmte Nahrungsmittel wie Diätriegel, Shakes, Ananas, Zitronen oder Kohlsuppe. Oder es werden überhaupt bestimmte Wundermittel angepriesen, deren Einnahme das Abnehmen vermeintlich beschleunigen bzw. erleichtern soll“, zählen die Experten der Arbeiterkammer (AK) auf. So vielfältig auch die Ansätze seien, so haben sie meist doch eines gemeinsam: Der langfristige Erfolg bleibe aus.

Woran scheitert Abnehmen meistens?

Das Scheitern der meisten Abnehmprogramme liege häufig an der unrealistischen Vorstellung, möglichst viel Gewicht in nur kurzer Zeit verlieren zu wollen. Zudem haben manche Modelle zahlreiche Einschränkungen, die es fast unmöglich machen, lange durchzuhalten. Wer schon einmal eine Diät gemacht hat, weiß außerdem: Heißhungerattacken sind ebenfalls ein Problem. Während Hungerphasen stellt sich der Körper auf einen sparsameren Energieverbrauch um. Die Folge: Nimmt man die vor der Diät gewohnte Ernährungsweise wieder auf, ist der Jojo-Effekt vorprogrammiert. Was kann man jetzt aber tun, um dem zu „entkommen“?

Das sollte man beim Abnehmen vermeiden

Laut Arbeiterkammer gelte, dass man so genannte „Crash-Diäten“ oder das Weglassen von bestimmten Produkten oder Nährstoffkategorien eher meiden sollte. „Vielmehr sollte man ein Ernährungskonzept finden, das man ohne besonderen Aufwand auch im Alltag umsetzen kann. Als wichtigen Anhaltspunkt sollte man sich dabei an der täglichen Kalorienmenge orientieren“, erklären die Experten weiter. Eine Gewichtsreduktion sei letztlich lediglich durch eine negative Energiebilanz garantiert, man müsse also weniger Kalorien aufnehmen als benötigt oder die körperliche Aktivität erhöhen und so mehr Energie verbrauchen. „Den besten Erfolg erzielt, wer beides kombiniert – also kalorienärmere Ernährung bei gleichzeitig mehr Bewegung.“

Überblick verschaffen

Die „wichtigste Grundregel“ beim Kalorienzählen sei jedoch, sich nicht zu sehr darauf zu versteifen. „Auch sollte das Kaloriendefizit nicht zu hoch gewählt werden“, so die AK-Experten. Ansonsten seien abermals Jojo-Effekt und Heißhungerattacken die Folge. Man sollte den persönlichen, täglichen Energiebedarf berechnen, damit man am besten abnehmen kann. Zudem sollte man sich einen Überblick über die Kalorienaufnahme verschaffen. Dazu kann man sich an den Nährwerttabellen der Lebensmittelverpackungen orientieren oder verschiedene Apps zum Kalorienzählen nutzen. Auch die AK hat einen Online-Kalorien-Rechner.