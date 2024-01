Zweistellige Minusgrade: Wien startet frierend in den Tag

Frostig und kalt: So hat sich das Wetter und die Temperaturen heute beim Aufstehen quasi in ganz Österreich präsentiert. Auch in Wien ist es besonders frostig zugegangen: So zeigte das Thermometer für die Stammersdorfer laut „GeoSphere Austria“ um 7 Uhr minus 11,6 Grad an. Abgesehen von der Inneren Stadt, wo es „warme“ minus 6,7 Grad hatte, hatte es an allen übrigen Stationen weniger als minus 9 Grad.

In Kärnten war es regelrecht „warm“

Ähnlich zeigten sich die Temperaturen in Niederösterreich, wo man in Raabs an der Thaya sogar minus 14 Grad vermeldete. Im Burgenland hat man die minus 10 um 7 Uhr knapp nicht geknackt, minus 9,7 Grad standen jedoch in Podersdorf zu Buche. In der Steiermark waren die Temperaturen dagegen geradezu „warm“. Lediglich in Seckau konnte unter einer Seehöhe von 1.000 Metern eine ähnliche Kälte um 7 Uhr mit minus 9,3 Grad vermeldet werden. In Kärnten war es zur selben Zeit unterhalb von 1.000 Metern Seehöhe lediglich in Feistritz ob Bleiburg kälter als minus 7 Grad.

Welche Temperaturen hast du am liebsten? Wie im Sommer, über 30 Grad Zwischen 20 und 30 Grad Zwischen 10 und 20 Grad Rund um 0 Grad Wie im Winter, unter 0 Grad Ich nehme es, wie es kommt Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Minus 12,5 Grad in Söll in Tirol

Oberösterreich konnte sich dem nordöstlichen „Kältetrend“ heute in Österreich nicht entziehen. Minus 11,9 Grad wurden in Micheldorf um 7 Uhr gemessen. Am tiefsten waren die Temperaturen in Salzburg in Rauris: minus 12,1 Grad hatte es dort um 7 Uhr. Ähnlich kalt war es heute auch in Tirol, so hatte es in Söll zur selben Zeit minus 12,5 Grad. In Vorarlberg war es in Schoppernau um 7 Uhr am kältesten. Hier hatte es minus 8,3 Grad.