Tausende Euro für den guten Zweck: Legendenturnier war voller Erfolg

Eine tolle Aktion des „Lions-Club Graz“: Bereits zum vierten Mal wurde ein Legenden-Hallenfußballturnier veranstaltet – wie immer für den guten Zweck. Das Turnier am 27. Dezember 2023 hat wieder einmal 3.000 Besucher und namhafte Unternehmen dazu motiviert, für den guten Zweck zu spenden. Viele tausend Euro konnten gesammelt werden, einiges davon ist als Spende an das „VinziHaus“ gegangen. Dieses hat nämlich einen brandneuen Transportbus bekommen.

Was ist das „VinziHaus“?

„VinziHaus“ nennt sich die Koordinationsstelle, von der aus alle administrativen Angelegenheiten der VinziWerke gesteuert werden. Als solche ist das VinziHaus für die bestmögliche Versorgung der Einrichtungen und Projekte zuständig. Das beinhaltet auch den Transport unterschiedlicher Gegenstände, etwa frischer Bettwäsche für die beherbergenden Einrichtungen, nützliche Sachspenden für Bewohner und Kunden oder auch sperrige Gegenstände, die entsorgt werden müssen.

„Das ist für uns eine immense Unterstützung“

„Die überaus großzügige Spende des Lions-Club-Graz ist für uns eine immense Unterstützung. In der täglichen Arbeit der VinziWerke fallen immer wieder unerlässliche Transporte, oft von sperrigen Gegenständen, an. Dank des Lions Club Graz können wir weiterhin zuverlässig und effizient Unterstützung gewährleisten“, so Friedrich Möstl, Vorstandsmitglied der Vinzenzgemeinschaft Eggenberg.

6.000 Euro für Verein „LebensGroß“

Doch die „VinziWerke“ waren nicht die einzigen, die vom Benefizturnier, bei dem unter anderem auch Fußballgrößen wie Ivica Vastic, Mario Haas und Christoph Leitgeb teilgenommen haben. Auch der Verein „LebensGroß“ hat eine Spende von 6.000 Euro erhalten, wie man nun in einem Facebook-Posting bekanntgibt. Zudem haben Teilnehmer des „Move on Inclusion-Eventteams“ von „LebensGroß“ beim Aufbau und den Eintrittskontrollen mithelfen dürfen.