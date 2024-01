Über 100 Stangen Zigaretten: Zoll macht Riesenfund auf der A8

Im Zuge der Kontrolle entdeckten sie 20.200 unversteuerte Zigaretten. „Dieser Einsatz zeigt die entscheidende Rolle des Zollamts Österreich im Kampf gegen den illegalen Tabakhandel. Der Einsatz unserer Zöllner schützt unsere Gesellschaft nicht nur vor finanziellen Verlusten, sondern auch vor den gesundheitlichen Risiken, die mit illegalen Tabakprodukten verbunden sind“, so Finanzminister Magnus Brunner.

Anhänger warf Fragen auf

Der Fahrer gab an, von Bulgarien nach Deutschland zu fahren und 19 Stangen Zigaretten im Bus mitzuführen, die den Passagieren gehören. Die Zöllner begleiteten den VW Crafter zur genaueren Kontrolle in die Ü-Halle in Suben. Dort wurden die im Bus vorhandenen Gepäckstücke gescannt und der Bus einer Intensivkontrolle unterzogen. Dabei wurden im Anhänger Unregelmäßigkeiten am Boden und speziell bei der hinteren Kante festgestellt.

Über 20.000 Zigaretten gefunden

Der Fahrer gab schließlich bei einer Befragung an, dass sich unter der Bodenplatte ungefähr 100 Stangen Zigaretten befänden. Die Zöllner hoben die Platte an und fanden 101 Stangen Zigaretten bulgarischen Ursprungs vor, die der Fahrer gewinnbringend in Deutschland weiterverkaufen wollte. Der Aufgriff umfasste 8.200 Zigaretten der Marke Davidoff und 12.000 Zigaretten der Marke Marlboro in jeweils unterschiedlichen Sorten.