Hund erstochen: 1.000 Euro Belohnung für Hinweise auf Täter

Einen schrecklichen Fund musste ein 62-jähriger Urlauber aus den Niederlanden vergangene Woche in Villach machen. Er fand seinen Hund erstochen auf der Straße, 5 Minuten berichtete bereits. Gegen 19 Uhr verließ der Mann seine Unterkunft in Villach. Als er gegen 21 Uhr zurückkam, musste er eine schreckliche Entdeckung machen. „Er fand seinen zweieinhalbjährigen Mischlingshund verendet auf der Straße“, teilte man seitens der Polizei mit. Laut derzeitigem Ermittlungsstand dürfte das Tier mit einem Messer oder ähnlichem getötet worden sein. Einen Verkehrsunfall schließen die Ermittler jedenfalls aus.

1.000 Euro Belohnung für Hinweise

Zu dem grausamen Hundemord hat sich jetzt ein Spender beim Verein PFOTENHILFE gemeldet. Er bietet 1.000 Euro Prämie für den entscheidenden Hinweis, der zur Überführung des Täters führt, nachdem es bisher offenbar noch keine Spur gibt, teilt der Verein in einer aktuellen Aussendung mit. Man wolle, dass Tierquälerei ernst genommen wird und der Täter eine abschreckende Strafe bekommt. Denn: „Alle vorstellbaren Szenarien sind angsteinflößend, egal ob der Täter die Urlauber ausgekundschaftet hat, um in einem ungestörten Moment den Hund eiskalt aufzuschlitzen oder er stets bewaffnet durch die Straßen streift und Ausschau nach einem Opfer hält“, so der anonym bleiben wollende Spender. Tierquälerei ist kein Kavaliersdelikt, es drohen nach dem Strafgesetzbuch §222 bis zu zwei Jahre Freiheitsstrafe.

„Hundemörder muss unbedingt gefasst werden“

Auch PFOTENHILFE-Chefin Johanna Stadler ist fassungslos: „Ich bin wirklich schockiert über diese brutale und barbarische Tat und sehr dankbar für die Ergreiferprämie! Der Hundemörder muss unbedingt gefasst werden, auch weil allen Tieren in seinem Umfeld so ein schreckliches Schicksal droht. Wer zu so einer abscheulichen Tat fähig ist, muss kein Einzeltäter sein. Wir bitten die lokale Bevölkerung, ihre Tiere nicht unbeaufsichtigt zu lassen. Aber auch für Menschen sind solche Tierquäler eine latente Gefahr!“

Update! Untersuchung zeigt: Hund wurde nicht erstochen

Verständliche Aufregung herrschte auch in der Nachbarschaft in den vergangenen Tagen um den toten Hund. Laut Polizei soll das Tier, wie bereits erwähnt, erstochen worden sein – ein Unfall wurde zunächst ausgeschlossen. Die Vermutung, dass der Hund mit einem Messer getötet worden sei, machte rasch die Runde und sorgte für verständliche Verunsicherung in der Nachbarschaft. Eine Untersuchung des Tieres brachte nun jedoch Klarheit. Um medizinische Fakten zu erhalten, hat die Stadt Villach eine Untersuchung des Tieres beim „Labor der Veterinärmedizinischen Untersuchungen“ in Klagenfurt in Auftrag gegeben. Das Ergebnis wurde am heutigen Mittwoch, 10. Jänner, mitgeteilt. „Eine Schnitt- oder Stichverletzung ist auszuschließen“, schreibt der zuständige Tierarzt. Die äußerlich sichtbaren Verletzungen seien „mit Sicherheit Folge einer stumpfen äußeren Gewalteinwirkung“. Zusammenfassend seien die sichtbaren Verletzungen und die zahlreichen inneren Verletzungen, die im Bericht aufgelistet werden, am ehesten mit einem Autounfall in Zusammenhang zu bringen“, analysiert der Experte.

