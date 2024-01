Ab auf die Piste: Gratis Familien-Skitage sind wieder da

„Die beliebten Familien-Skitage der Kärntner Familienkarte sind 2024 zurück. In diesem Jahr geht es für Kärntner Familien an vier Terminen gratis auf die Piste“, kündigt Familien-Landesrätin Sara Schaar (SPÖ) an. Los geht es in diesem Jahr am Sonntag, 14. Jänner, auf dem Goldeck. Für Besitzer der kostenlosen Kärntner Familienkarte stehen die Liftkarten an diesen Tagen gratis bereit.

Schneeschuhwandern und kostenlose Skitests

In Kooperation mit der Firma Elan werden zudem Gratis-Skitests angeboten und auch die Naturfreunde Kärnten sind wieder mit an Bord und laden zu Familien-Schneeschuh-Wanderungen. Start ist jeweils um 9.30 Uhr. Die Ausrüstung fürs Schneeschuhwandern wird von den Naturfreunden kostenlos – solange der Vorrat reicht – zur Verfügung gestellt. Außerdem gibt es bei ausgewählten Gastronomie-Partnern vor Ort vergünstigte Frühstücksmöglichkeiten.

Um Familien finanziell zu entlasten

„Ein Skitag mit der ganzen Familie kann die Brieftasche ganz schön belasten. Beinahe jedes Jahr werden die Preise für Liftkarten erhöht. Um Familien finanziell zu entlasten und um Möglichkeiten zu schaffen, dass Familien gemeinsame Zeit verbringen, gibt es die Familien-Skitage. Kinder sollen das Skifahren erlernen, sowie dies auch regelmäßig ausüben können“, so Schaar. Die kostenlosen Familien-Skitage kommen bei der Bevölkerung immer gut an. Im letzten Winter wurden über 7.000 Familienkarten vergeben.