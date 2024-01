„Grauenhaft“: Schwangere Kühe aus Österreich nach Algerien verschifft

Nachdem bereits zahlreiche Tierskandale unter anderem vom Verein gegen Tierfabriken (VGT) aufgedeckt wurden, kommt nun ein weiterer ans Licht. Wie im „ORF Report“ aufgedeckt, werden schwangere Kalbinnen, also Tiere unter zwei Jahren, aus Österreich zunächst 18 Stunden mit dem Tiertransporter nach Südfrankreich und von dort ohne Pause drei Tage lang mit dem Schiff nach Algerien gebracht. Nachdem sie ihre Kinder bekommen haben, sollen sie dort geschlachtet werden – „ohne Betäubung“, wie der VGT nun kritisiert.

„Tiertransporte in Drittstaaten müssen verboten werden“

„Da werden die Bestimmungen für Tiertransporte seitens des Tierschutzministeriums und der EU immer wieder verschärft, aber man nimmt offenbar vorsätzlich in Kauf, dass sie gebrochen werden. Die Zustände auf der Fahrt, insbesondere im bauch maroder Schiffe, aber auch am Zielort, sind so grauenhaft, dass man in keinem Fall von der Einhaltung der EU-Tierschutzbestimmungen sprechen kann. Nach dieser Aufdeckung ist klar: Tiertransporte aus Österreich in Drittstaaten müssen verboten werden“, ist VGT-Obmann Martin Balluch entsetzt.