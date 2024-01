Kärntner Tennis-Ass im Goldenen Buch verewigt

Hans Kary wurde am 23. Feber 1949 in Spittal an der Drau geboren. Er wuchs in bescheidenen Verhältnissen auf und entdeckte seine Leidenschaft für das Tennisspiel auf dem Platz neben seinem Haus. In seiner Karriere gewann er 1979 in Lagos das Grand-Prix-Turnier im Einzel. Im Doppel konnte er drei Turniersiege verzeichnen.

Von 1969 bis 1983 spielte Kary insgesamt 58 Davis Cup-Partien für Österreich, sowohl im Einzel als auch im Doppel, mit einer Bilanz von 33 Siegen und 25 Niederlagen. In dieser Zeit prägte er mitunter den österreichischen Tennissport.