Ab März: Diese Personen bekommen monatlich 600 Euro mehr

Veröffentlicht am 10. Januar 2024, 11:47

Im Rahmen der Pflegereform fördern sowohl Bund als auch das Land Oberösterreich jene Personen, die seit/ab September 2022 eine Ausbildung im Pflegebereich beginnen oder bereits an einer solchen teilnehmen. Man nennt es auch das „oberösterreichische Pflegestipendium“. Ab März 2024, also ab dem Sommersemester, kommt noch eine weitere Personengruppe dazu.

Wie oft bekommt man das 600-Euro-Stipendium?

Teilnehmer der FH-Ausbildung „Akademische/r sozialpädagogische/r Fachbetreuer/in“ werden ab März in diese Förderschiene des Landes mit aufgenommen. Das Stipendium wird zwölf Mal im Jahr und für die Mindestausbildungsdauer ausbezahlt, erklärt die Arbeiterkammer Oberösterreich. Dazu muss man keinen Hauptwohnsitz in Oberösterreich haben, sehr wohl aber die Ausbildung eben in Oberösterreich absolvieren. Wer das Geld wie lange bekommt, erfahrt ihr hier.

Wer hat keinen Anspruch auf das 600-Euro-Stipendium?

Keinen Anspruch haben Personen, die die Ausbildung bereits vor September 2022 abgeschlossen haben, die eine Spezialisierung nach dem Gesundheits- und Krankenpflegegesetz durchlaufen oder die die folgenden AMS-Leistungen beziehen: Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe, Beihilfe zur Deckung des Lebensunterhalts, Stifungsarbeitslosengeld, Fachkräftestipendium, Weiterbildungsgeld oder Bildungsteilzeitgeld, Umschulungsgeld, AMS-Pflegestipendium oder Stiftungs-Pflegestipendium.

Wie bekomme ich das 600-Euro-Stipendium?

„Der Antrag ist mittels Antrags­formular zu stellen. Beizulegen ist eine Bestätigung der Ausbildungseinrichtung über die begonnene beziehungsweise laufende Ausbildung“, erklärt die Arbeiterkammer weiter. Weitere Informationen und die entsprechenden Formulare, die benötigt werden, erhaltet ihr online auf der Website des Pflegestipendiums.