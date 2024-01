Hund tot: Untersuchung des Tieres bringt überraschende Wende

Verständliche Aufregung gab es in den vergangenen Tagen um einen toten Hund im Villacher Stadtteil St. Ulrich. Das Tier einer Urlauberfamilie war mit einer großen Wunde am Bauch aufgefunden worden. Laut Polizei soll der Hund erstochen worden sein, ein Unfall wurde zunächst ausgeschlossen. Die Vermutung, dass der Hund mit einem Messer getötet worden sei, machte rasch die Runde und sorgte für verständliche Verunsicherung in der Nachbarschaft. Eine Untersuchung des Tieres brachte nun jedoch Klarheit.

Hund wurde nicht erstochen

Um medizinische Fakten zu erhalten, hat die Stadt Villach eine Untersuchung des Tieres beim „Labor der Veterinärmedizinischen Untersuchungen“ in Klagenfurt in Auftrag gegeben. Das Ergebnis wurde am heutigen Mittwoch, 10. Jänner, mitgeteilt. „Eine Schnitt- oder Stichverletzung ist auszuschließen“, schreibt der zuständige Tierarzt. Die äußerlich sichtbaren Verletzungen seien „mit Sicherheit Folge einer stumpfen äußeren Gewalteinwirkung“. Zusammenfassend seien die sichtbaren Verletzungen und die zahlreichen inneren Verletzungen, die im Bericht aufgelistet werden, am ehesten mit einem Autounfall in Zusammenhang zu bringen“, analysiert der Experte.

Spender bot 1.000 Euro für Hinweise

Da man zunächst davon ausging, dass der Hund mit einem Messer erstochen wurde, meldete sich ein Spender beim Verein PFOTENHILFE und bot 1.000 Euro Prämie für den entscheidenden Hinweis, der zur Überführung des Täters führen würde. Mehr dazu liest du hier.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.01.2024 um 12:38 Uhr aktualisiert