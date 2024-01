Sturm Graz holt sich Torhüter von englischem Erstligisten

Vítězslav Jaroš hütet bis zum Sommer in Graz das Tor.

Veröffentlicht am 10. Januar 2024, 12:19 / ©SK Sturm

Vítězslav Jaroš ist der neueste Zugang des SK Sturm Graz. Die Grazer konnten den 22-jährigen Tschechen vom FC Liverpool an die Mur lotsen. Der Torhüter unterschreibt einen Leihvertrag bis Sommer 2024. Im Herbst stand er sogar drei Mal im Kader der ersten Mannschaft in der UEFA Europa League. „Ich musste nicht lange überlegen“, erklärt der Tscheche in einer ersten Reaktion. „Der SK Sturm hat sich international einen Namen gemacht und im letzten Jahr bewiesen, dass junge Torhüter auf ihren Leihen hier Spielpraxis auf hohem Niveau bekommen und sich hervorragend weiterentwickeln können.“

„Sind überzeugt, dass er uns weiterhelfen wird“

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker ist froh über den Neuzugang. „Wir freuen uns, ihn in Graz begrüßen zu können und sind überzeugt, dass er uns im Frühjahr – wo wir in allen drei Bewerben noch große Ziele haben – weiterhelfen wird“, so Schicker.