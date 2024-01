Wenige Sekunden vor Schluss: VSV kassiert bittere Niederlage

Veröffentlicht am 10. Januar 2024, 12:30 / ©VSV /Krammer

Die erste Villacher Torchance gab es durch Robert Sabolic bereits in der 2. Spielminute, aber sein Schuss streifte ganz knapp über die Torlatte. Nur drei Minuten später war es wieder der Slowene im VSV-Dress, diesmal war es sogar noch knapper. Die Führung erzielten die Gäste in der 6. Minute. Ein schnell gespielter Konter brachte den Wienern das 0:2. Der Torschütze diesmal: Rok Ticar. In der 10. Minute war es Niki Hartl, der sogar auf 0:3 erhöhte. Kurz vor dem Ende war der Bann dann gebrochen. Im Powerplay verkürzte Andrew Desjardin auf 1:3.

Große Torchancen für Villach

Im Mitteldrittel plätscherte das Match etwas dahin – die “Adler” bemühten sich zwar, es fehlten aber vorerst die ganz großen Torchancen. In der 26. Minute gab es kurz Toralarm für den VSV: Der Puck war nach einem Lindner-Schuss und anschließendem Getümmel vor Capitals-Goalie Stefan Steen zwar im Tor, aber das Match wurde bereits abgepfiffen. Somit fiel die Entscheidung auf kein Tor. Zwar hatten die Blau-Weißen deutlich mehr Torschüsse zu verzeichnen, aber der zweite Villacher Treffer wollte nicht gelingen.

Kurze Siegeschance für die „Adler“

Bis zur 47. Minute mussten VSV-Fans auf das nächste Tor warten. John Hughes brachte das 2:3 über die Linie und sorgte für Jubel in der Stadthalle. Sechs Minuten vor Schluss schoss der Kanadier noch ein weiteres Tor. Es stand 3:3. Die “Adler” wollten den Sieg, doch gejubelt haben die Wiener: 93 Sekunden vor dem Ende versetzte Evan Weinger den Blau-Weißen den Nackenschlag zum 3:4.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.01.2024 um 12:33 Uhr aktualisiert