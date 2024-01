Mit Nacktfotos erpresst: Klagenfurterin verlor 15.000 Euro

Veröffentlicht am 10. Januar 2024, 13:04 / ©Jonas Leupe/Unsplash

Der unbekannte Täter erpresste die Frau damit, ihre freizügigen Bilder und Videos an ihren Mann, ihre Chefin und Bekannten zu verschicken, sofern diese seinen Geldforderungen nicht nachkommen würde. Die Klagenfurterin überwiese daraufhin in mehreren Tranchen in diesem Zeitraum rund 15.000 Euro.