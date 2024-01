Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen als starker Motor für die Wirtschaft

„Die Studienergebnisse zeigen, dass die Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen nicht nur als wirtschaftlicher Motor fungieren, sondern auch einen entscheidenden Beitrag zur Gemeinschaft und zur nachhaltigen Entwicklung der Gemeinde leisten“, so AR-Vorsitzender Martin Payer bei der heutigen Pressekonferenz.

Wie ökonomisch ist Winterurlaub?

Die vom Kärntner Institut für Höhere Studien und wissenschaftliche Forschung (KIHS) erstellte Studie analysiert die ökonomischen Effekte der Ski- und Thermenurlauber in der vergangenen Wintersaison in Bad Kleinkirchheim. „Das wesentliche Augenmerk der Studie lag in der Untersuchung der touristischen Nachfrage auf Wirtschaft, Arbeitsplatzsicherheit und Wohlstandsentwicklung, auf nationaler wie auf regionaler Ebene“, so Studienautor Norbert Wohlgemuth. Darüber hinaus profitiert auch das ganze Land vom Wintertourismus in Bad Kleinkirchheim.

Über 400.000 Übernachtungen in einer Saison

Gemessen an den Nächtigungen pro Einwohner gehört Bad Kleinkirchheim im Winter zu den tourismusintensivsten Gemeinden Kärntens. „Mit 414.550 Übernachtungen – das entspricht den zweithöchsten Nächtigungszahlen unter den Kärntner Gemeinden – wurde im Winter 2022/23 mit Ski- und Thermengästen ein Gesamtumsatz von 98,7 Millionen Euro generiert“, so Wohlgemuth. Dieser stehe im direkten Zusammenhang mit den Leistungen der Bergbahnen. „Die Bad Kleinkirchheim Bergbahnen sind Zugpferd für touristische Nachfrage. Davon profitieren vor allem auch lokale Dienstleistungssektoren wie Handel, Gastronomie, Freizeitanbieter und viele mehr. Durch die Sicherung von zumindest 8 von 10 Arbeitsplätzen in Bad Kleinkirchheim, trägt unser Unternehmen wesentlich zur wirtschaftlichen Stabilität im Ort bei“, fügt BKB-Vorstand Hansjörg Pflauder hinzu.

Umweltbewusster Wintersport in Bad Kleinkirchheim

Im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung betont Hansjörg Pflauder die Wichtigkeit für nachhaltige Wertschöpfung und Wohlstandsentwicklung vor Ort. Die für heuer getätigten Investitionen von 4,2 Millionen Euro in Infrastruktur und erneuerbare Energien sollen „Qualität, Effizienz und Umweltmaßnahmen verbessern und das Skigebiet Bad Kleinkirchheim als attraktives Ziel für umweltbewusste Wintersportbegeisterte positionieren”. Mit der bereits gestarteten Photovoltaik-Offensive an der Bergstation der Biosphärenparkbahn Brunnach und der Pumpstation Brunnach werden künftig bis zu 1.000 Tonnen CO 2 jährlich eingespart.