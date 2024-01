Feuer in Wiener Lokal: War es Brandstiftung?

Veröffentlicht am 10. Januar 2024, 14:29 / ©5 Minuten

Am heutigen Mittwochmorgen, dem 10. Jänner, gegen 5 Uhr heulten bei der Berufsfeuerwehr Wien die Sirenen: Ein Feuer war in einem Lokal in Floridsdorf ausgebrochen. Die Flammen konnten rasch gelöscht werden.

Verdacht auf Brandstiftung

Die Brandermittler des Landeskriminalamts Wien nahmen unverzüglich die Ermittlungen auf. „Aufgrund der Spurenlage in dem Lokal kann Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden“, heißt es von der Polizei. Demnach besteht also der Verdacht auf Brandstiftung. Es wird weiter ermittelt. Das Lokal bleibt für die Dauer der Ermittlungen geschlossen.