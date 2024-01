„Da ist etwas im Busch“: Wetter nächste Woche ist ein Überraschungsei

Veröffentlicht am 10. Januar 2024, 14:33 / ©5 Minuten

„Da ist etwas im Busch nächste Woche.“ Mit diesen Worten kommentiert die „Unwetterwarnzentrale“ (uwz) das Wetter, das uns nächste Woche erwarten könnte. Wirklich sicher ist es nämlich noch nicht, was auf uns zukommt – wie auch schon den gesamten Winter bisher. Aber woran liegt es diesmal? „Genau über Mitteleuropa treffen Kaltluft aus Skandinavien und warme Luft aus dem Mittelmeerraum aufeinander“, so die Meteorologen.

„Wir werden sehen“

In Schweden hat es dabei nachts wieder an die minus 40 Grad, im Mittelmeerraum gehen sich lokal sogar schon wieder die ersten Sommertage aus, mit 20 bis 25 Grad! Unklar sei noch, wer in Österreich dann die Oberhand behalten wird. „Wir werden es sehen“, meint man seitens der Experten nur kryptisch.