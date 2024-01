Fast doppelt so schnell wie erlaubt: Raser (20) verliert den Schein

Veröffentlicht am 10. Januar 2024, 15:18 / ©LPD Kärnten

In den frühen Morgenstunden am heutigen Mittwoch, dem 10. Jänner, wurde einem 20-jährigen Salzburger wegen Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit der Führerschein abgenommen. Der 20-Jährige fuhr mit seinem Pkw auf der A10, Tauernautobahn, von Salzburg in Richtung Hallein.

Fast 200km/h

„Bei der Nachfahrt mit konstantem Abstand mit einem Zivilfahrzeug der Polizei wurde im Gemeindegebiet von Oberalm eine Geschwindigkeit von 199 km/h festgestellt, erlaubt sind zur Nachtzeit 110 km/h“, so die Polizei. Die Anhaltung erfolgte im Gemeindegebiet von Kuchl. Der 20-Jährige wird der zuständigen Behörde zur Anzeige gebracht.