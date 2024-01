Wechsel an der Spitze des Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds

Das Kuratorium des Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds (KWF) hat Roland Waldner einstimmig als Alleinvorstand ab 1. Mai 2024 für die Dauer von fünf Jahren bestellt. Der 59-Jährige folgt Sandra Venus nach, die über zehn Jahre im Vorstand des KWF tätig war und sich nicht neuerlich beworben hat.

Jahrzehntelange Erfahrung

Waldner hat zusätzlich zu seinem technischen Abschluss an der Montanuniversität Leoben ein Doktorat-Studium im Bereich Innovationsmanagement an der Alpe-Adria-Universität (AAU) in Klagenfurt abgeschlossen. Neben seiner jahrzehntelangen Tätigkeit im Philips Konzern, ist er durch seine aktive Mitarbeit an der AAU, an der FH-Kärnten, in der IV, dem Makerspace Carinthia und den Silicon Austria Labs (SAL) bestens in Kärnten vernetzt und mit den Bedürfnissen der Kärntner Unternehmen vertraut. „Wir haben einen Gestalter und Innovator für die Führung im KWF gesucht und in Roland Waldner gefunden“, freut sich Martin Zandonella, Vorsitzender des KWF-Kuratoriums.