Tödlicher Pyro-Unfall: Haftstrafen für junge Männer

Gleich zwei junge Menschenleben hatte Neunkirchen in der Silvesternacht 2022 zu beklagen. Insgesamt sechs Jugendliche, im Alter zwischen 17 und 20 Jahren, zündeten in der Nacht zum neuen Jahr 2023 einige Kugelbomben. Allerdings ging alles schief.

Zwei junge Männer tot

Ein 18-Jähriger, er befand sich in der Nähe der Explosion, starb noch an Ort und Stelle. Ein Gleichaltriger verstarb wenige Tage später im Krankenhaus. Zwei Brüder, 18 und 20 Jahre alt, wurden ebenso in einem Krankenhaus intensiv medizinisch behandelt. Die zwei anderen blieben unverletzt, da sie viel weiter von der Explosion entfernt waren.

Haftstrafen

Die beiden Brüder standen am heutigen Mittwoch, dem 10. Jänner, über ein Jahr nach dem tragischen Vorfall, erneut vor Gericht. Ihnen wurde grob fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen. Sie wurden zu bedingten Haftstrafen verurteilt – der Jüngere zu neun Monaten, der Ältere zu sechs Monaten. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Für die anderen beiden, die unverletzt blieben, gab es schon im November 2023 einen Freispruch.