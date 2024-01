„Ein Sommer in Indien“: Caritas-HLW lädt zum Tag der offenen Tür

Die Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe ist für ein vielfältiges Ausbildungsangebot mit vier Schultypen bekannt. Dank Praktika im In- und Ausland können die Schüler wertvolle Erfahrungen sammeln. Bereits nächste Woche Freitag, 19. Jänner 2024, können sich Interessierte am Tag der offenen Tür über die Schule informieren.

Praktika im Ausland

Vergangenen Sommer sammelte sie Erfahrungen in Indien. In einem Kinderheim unterstützte sie unter anderem HIV-positive Mädchen beim Tagesablauf. Weiters arbeitete die junge Frau in einer Einrichtung für Babys und Kinder aus den Slums von 0 bis sechs Jahren, die aus ärmsten Verhältnissen stammen. „Die Babys und Kinder kamen um sieben Uhr in der Früh zum Zähneputzen, Waschen, Anziehen und Essen zu uns. Wir lernten und musizierten mit ihnen. Unser Ziel war es, ihnen tagsüber einen Ort der Sicherheit und Geborgenheit zu bieten. Denn in Kalkutta herrscht extremste Platznot. Die Gefahr, dass Kinder unter einen Zug kommen oder auf der Straße tödlich verunglücken, ist enorm.“

Tag der offenen Tür am 19. Jänner

Nach dem Abschluss der achten Schulstufe, stehen den Kindern viele Türen offen. „Durch Praktika, Exkursionen und Projekte erlangen unsere Schüler einen sehr ehrlichen Einblick in die Sozialbereiche und die breiten Möglichkeiten des jeweiligen Berufsfeldes. Diese Erlebnisse ermöglichen es ihnen, sehr früh zu erkennen, wo ihre Eignung liegt“, so Schuldirektorin Tanja Perchtold. Am Freitag, 19. Jänner 2024, stellen Schüler und Lehrer sich und das Ausbildungsangebot der Caritas HLW vor. Der Tag der offenen Tür findet von 15 bis 19 Uhr statt.