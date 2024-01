Böse Überraschung bei Online-Bestellung: Statt Laptop kamen Gewürzgläser

Eine regelrechte Odyssee liegt hinter einem 5 Minuten Leser aus Kärnten. Er hatte vor mehreren Monaten ein Apple MacBook Pro im Wert von 1.281,48 Euro bei „Amazon“ bestellt. Doch anstelle des Laptops wurden ihm 24 Gewürzgläser geliefert. Als er den Onlineversandhändler darüber informierte, wurde ihm zunächst versichert, dass das Geld innerhalb von fünf Tagen zurückerstattet werden würde. Doch bis dato ist dies nicht geschehen.

Kärntner stieß bei Amazon auf taube Ohren

„Monatelang wurde ich vom Kundensupport hin- und hergeschickt, dann erhielt ich die Nachricht, dass ich nichts mehr zurückerstattet bekomme“, wendet er sich in seiner Verzweiflung an 5 Minuten. Amazons Begründung: „Wir können die Erstattung für diese Bestellung erst veranlassen, nachdem wir den richtigen Artikel erhalten haben.“ Doch wie soll das gehen, wenn ihm nur Gewürzgläser geliefert wurden? Mit dieser Frage wandten wir uns an die Presseabteilung des Versandriesen und schließlich kam Bewegung in den Fall.

Lösung in Sichtweite

Man habe den Fall gründlich geprüft und eine kundenfreundliche Lösung gefunden, teilt man uns nach mehreren Tagen des Wartens mit. „Auch wenn die Zufriedenheit unserer Kunden für uns oberste Priorität hat, sind wir uns bewusst, dass wir nicht perfekt sind. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten, die unser Fehler verursacht hat“, erklärt ein Amazon-Sprecher. Man habe sich bereits direkt mit dem Kunden in Verbindung gesetzt.