Schneller zum Bachelor: Das ändert sich jetzt für Lehramt-Studenten

Vor etwa 10 Jahren wurde die Ausbildung der Lehrer in Österreich grundlegend verändert: Lehrer der Volksschule als auch jene ab der Sekundarstufe schließen die Ausbildung einheitlich mit einem Master ab.

So wurde es bisher gehandhabt

Die Ausbildung von Volksschullehrern dauerte 8 Semester im Bachelor und 2 Semester im Master – also mindestens 5 Jahre. Jene für Mittelschulen, Gymnasien sowie mittlere und höhere Schulen 8 Semester im Bachelor und 4 Semester im Master – also mindestens 6 Jahre. Im Anschluss folgte größtenteils eine einjährige Induktionsphase.

Lehramt-Studium gekürzt

Aber diese Regelung ändert sich jetzt. Das Lehramt-Studium wird nun gekürzt. So gibt es den Bachelor nach 6 Semestern und den Master nach weiteren vier Semestern – also beläuft sich die Studiendauer auf mindestens fünf Jahre. Was sich noch alles ändern soll, findest du hier aufgelistet. Die Begutachtung des Pakets startet mit heutigem Mittwoch, 10. Jänner, und dauert bis Mitte Feber.

Das ändert sich in der Lehramt-Ausbildung Verkürzung des Bachelors auf 6 Semester (180 ECTS) und somit Gleichstellung mit beinahe allen anderen BA-Studien; Erster akademischer Abschluss (Bachelor) nach drei statt vier Jahren.

Masterabschluss für alle Volkschullehrerinnen und -lehrer sowie Sekundarstufenlehrerinnen und -lehrer im Ausmaß von 120 ECTS (2 Jahre); Somit 5 Jahre Ausbildung für alle.

Anrechnung der Induktionsphase im berufsbegleitenden Master: Studierende, die schon während dem Studium in der Schule arbeiten, werden durch die Anrechenbarkeit ihrer praktischen Erfahrungen fürs Studium und verbesserte Mentorinnen- bzw. Mentorenangebote entlastet.

Ausbau der Lehrerinnen- und Lehrerkompetenzen durch neue Schwerpunkte: Neu ist eine Basisbildung (verpflichtende Lehrveranstaltungen) in „Inklusiver Pädagogik“ und „Deutsch als Zweitsprache“ für alle Lehrerinnen und Lehrer. Diese sind jedenfalls auch als zusätzliche Schwerpunkte im Lehramtsstudium anzubieten.

Mehr berufsbegleitende Angebote im Master: Institutionalisierte Abstimmung zwischen Universitäten/Pädagogische Hochschulen und Arbeitgeber (Bildungsdirektionen).

Mehr Praxisanteile und bessere Verschränkung von Theorie und Praxis.

Mehr Anerkennung für Lernleistungen

Überdies wird es in Zukunft im Universitätsgesetz Erleichterungen bei Anerkennungen von nonformalen und informell erworbenen Lernleistungen geben, sogenannte Microcredentials*. Es kommt zur Harmonisierung von Begriffsbestimmungen wie etwa „Plagiat“ oder „Ghostwriting“, um eben Grauzonen zu vermeiden.

Junglehrer dürfen keinen Klassenvorstand übernehmen

Im Zuge dieses Pakets werden auch dienstrechtliche Schutzfunktionen für Junglehrer mitbedacht und vorbereitet: So sollen diese prinzipiell bis zum Abschluss des Masters nur für maximal eine halbe Lehrverpflichtung eingesetzt werden, keinen Klassenvorstand übernehmen und keinen fachfremden Unterricht erteilen müssen.

* Ein MicroCredential ist sowohl eine Bezeichnung für eine Bescheinigung der Teilnahme an einem kompakten Bildungskurs als auch Bezeichnung für einen kompakten Bildungskurs an sich

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.01.2024 um 16:50 Uhr aktualisiert