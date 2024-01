Endgültiges GTI-Aus in Kärnten: „War wichtiger Umsatzbringer“

Veröffentlicht am 10. Januar 2024, 17:04 / ©Montage: FPÖ Wernberg & 5 Minuten

Unter dem Motto „Coming Home – Reloaded“ wird die VW-Stadt Wolfsburg in Deutschland im nächsten Sommer zum neuen Zuhause der GTI-Fangemeinde – wir haben berichtet. Doch während die einen Aufatmen, gibt FPÖ-Wirtschaftssprecher LAbg. Markus di Bernardo zu bedenken, dass damit ein Gästemagnet und Aushängeschild für Kärnten endgültig zu Grabe getragen werde. „Der Unmut von Tourismusunternehmern und Gastronomen ist absolut verständlich. Laut Schätzungen der Wirtschaftskammer reden wir hier von 20 Millionen Euro Wertschöpfung, die für die gesamte Region verloren gehen!“

„Ein wichtiger Umsatzbringer am Wörthersee“

Beherbergungsbetriebe, der Lebensmittel- und Textilhandel, Ausflugsziele und Tankstellen hätten von den Autofans profitiert. „Gerade in der Vorsaison im Mai war das ein wichtiger Umsatzbringer am Wörthersee“, betont di Bernardo, der festhält, dass sich 99 Prozent der Teilnehmenden beim GTI-Treffen immer friedlich verhalten und ihre Zeit am Wörthersee genossen hätten. „Viele der jungen Auto-Fans wurden dann später auch mit ihren Familien geschätzte Kärnten-Urlauber.“