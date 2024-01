Mit Sohn (1) unterwegs: 34-Jährige verlor Kontrolle über Auto

Veröffentlicht am 10. Januar 2024, 17:14 / ©5 Minuten

Gegen 8.30 Uhr fuhr die 34-Jährige gemeinsam mit ihrem 18 Monate alten Sohn von Turnau kommend Richtung Dorfveitsch. Zum selben Zeitpunkt fuhr ein 40-Jähriger mit seinem PKW von Dorfveitsch kommend in Richtung Pretalsattel.

Kontrolle über Auto verloren

Am Beginn einer langgezogenen Rechtskurve, verlor die 34-Jährige, vermutlich in Folge von überhöhter Geschwindigkeit, die Kontrolle über ihr Auto, geriet ins Schleudern und kollidierte mit dem entgegenkommenden Auto des 40-Jährigen. Durch den Zusammenprall wurde der PKW des 40-Jährigen auf ein neben der Fahrbahn liegendes Schneefeld geschoben.

Straßenglätte

Das Fahrzeug der 34-Jährigen kam auf ihrer Fahrspur bzw. am Fahrbahnrand in entgegengesetzter Fahrtrichtung zum Stillstand. Zu dieser Zeit herrschte im Unfallbereich infolge von tiefen Temperaturen Straßenglätte. Ein bei beiden KFZ-Lenkern durchgeführter Alkomattest verlief negativ. An beiden PKW entstand Totalschaden.

Straße gesperrt

Die L 102 war im Unfallbereich von 8.40 Uhr bis 9.30 Uhr gesperrt. Danach erfolgte bis 9.40 Uhr eine einspurige Freigabe des Verkehrs.

Lenkerin verletzt

Die 34-Jährige und ihr Sohn wurden in das Landeskrankenhaus Leoben zur ärztlichen Versorgung gebracht. Die 34-Jährige erlitt Prellungen, der Verletzungsgrad ist unbekannt. Ihr Sohn sowie der zweitbeteiligte Lenker blieben unverletzt.