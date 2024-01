Martin Payer, Chef der Kärntner Beteiligungsverwaltung: „Sieben von acht Bootsliegeplätzen in Bad Saag haben nunmehr im Rahmen der zuvor erfolgten Ausschreibung neue Mieter gefunden. Frisch im Sommer 2023 renoviert und mit Schnellladestationen ausgestattet, werden die Marina-Plätze ab April 2024 den glücklichen Mietern übergeben.“ Auch hinsichtlich der erst in der letzten Saison frisch versetzten fünf Bojen in der Westbucht des Strandbades stehen bereits zwei Mieter für die kommende Sommersaison fest.

Bootsliegeplatz und drei Bojen-Ankerplätze noch frei

Payer: „Die Marina-Anlage in Bad Saag zählt, gemeinsam mit den Angeboten der dort beheimateten Gastronomie und dem Strandbad, zu den ‚Top-Ankerplätzen‘ am Wörthersee.“ Für die Sommersaison 2024 stehen daher noch ein renovierter Bootsliegeplatz mit Schnellladestation sowie drei Bojen-Ankerplätze in Bad Saag zur Verfügung, welche ab 15. Jänner 2024 auf der Homepage der K-BV zur Miete ausgeschrieben werden. Jeder Interessent kann die sogenannte Verfahrensordnung und genaue Info, wie man zu einem Bootsplatz in Bad Saag kommen kann, dann dort einsehen.