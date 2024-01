Zugebissen! Hunde gingen auf Spaziergänger (31) los

Zum selben Zeitpunkt befanden sich ein 31-jähriger Österreicher und ein 60-jähriger Deutscher im Nahbereich des Fahrzeuges. Beide Hunde gingen auf den 31-Jährigen los und fügten ihm mehrere Bisswunden am rechten Unterarm, der Handfläche, dem Gesäß und am linken Bein zu.

Besitzer verletzt

Der 62-jährige Hundebesitzer eilte seinen Tieren sofort nach und fing sie wieder ein. Dabei stürzte er und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades am Becken zu. „Der verletzte 31-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung in das Krankenhaus Hall i.T. eingeliefert“, so die Polizei. Neben drei Polizeibeamten waren zwei Notärzte und die Rettung im Einsatz.