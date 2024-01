Schock-Brief vom Finanzamt: Villacherin soll 500 Euro zurückzahlen

Die Villacher Pensionistin Ida M. erhielt am 15. Dezember 2023 ein Schreiben des Finanzamtes, in dem sie dazu aufgefordert wurde, einen Betrag in Höhe von 500 Euro zu zahlen. Der Grund: Ihr wurde der Teuerungsausgleich im Jahr 2023 doppelt überwiesen, nun soll sie die Hälfte zurückzahlen – und zwar bis zum 15. Jänner 2024.

©5 Minuten Dieses Schreiben lag im Postkasten der Villacher Pensionistin.

Nicht die einzige Betroffene

„Zunächst wussten wir ja nicht mal, warum sie plötzlich so viel Geld zurückzahlen muss“, erklärte ihre Tochter im Gespräch mit 5 Minuten. Immerhin wurden in dem Brief keine Details genannt. Lediglich ein Erlagschein wurde der Aufforderung beigelegt. Erst zahlreiche Telefonate mit dem Finanzamt sowie der Pensionsversicherungsanstalt brachten schließlich Licht ins Dunkle. Und tatsächlich ist Ida nicht die einzige, die einen solchen Brief erhalten hat, wie eine Nachfrage beim Finanzministerium ergab: „Rund 36.000 solcher Fälle sind bekannt.“ Schuld sei ein Fehler des Pensionsauszahlers.

So kam es zur doppelten Auszahlung

„In den Jahreslohnzetteln war bei der Verarbeitung im März der Teuerungsabsetzbetrag nicht enthalten, obwohl er vom Arbeitgeber berücksichtigt wurde. Daher wurde automatisch seitens Finanzverwaltung der Teuerungsabsetzbetrag gewährt“, heißt es aus dem Finanzministerium. Es kam also zu einer doppelten Auszahlung. „Erst durch die Übermittlung der korrigierten Lohnzettel konnte die Steuer richtig berechnet werden, was nun zur Rückforderung führte.“ Bei Vorliegen der Voraussetzungen biete das Finanzamt auch Ratenzahlungen an, um die Auswirkungen des Fehlers auf die betroffenen Pensionisten abzufedern.