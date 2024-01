Dr. Laufer als Zwischen-Lösung: Leitung für Herzchirurgie gesucht

Veröffentlicht am 10. Januar 2024, 19:41 / ©5 Minuten

Erst 2021 war es Univ.-Prof. Dr. Daniel Zimpfer, der sich bei einem internationalen Ausschreibungsverfahren für die Herzchirurgie der Medizinischen Universität Graz durchsetzte. Nun, drei Jahre später, verlässt Zimpfer seinen Posten in Graz und geht an die Medizinische Uni Wien. Dort hat er ab 2024 die Leitung der Herzchirurgie übernommen. Er tritt damit die Nachfolge von Univ.-Prof. Dr. Günther Laufer an.

Zwischen-Lösung gefunden

Wie steht es nun um Graz? Auch hier kommt ein neuer Leiter für die Herzchirurgie her. Die Med Uni Graz konnte den weltweit renommierten Günther Laufer überzeugen, diese Stelle zu übernehmen – zumindest „überbrückend“.

Ausschreibungsverfahren läuft

Ein internationales Berufungsverfahren für die Leitung der Klinischen Abteilung der Herzchirurgie ist weiterhin im Gang. Nach einem Leiter wird demnach gesucht.