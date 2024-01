308 neue Polizisten für die Steiermark

Für die Landespolizeidirektion Steiermark werden im laufenden Jahr inklusive Fremden- und Grenzpolizeikurs 308 Polizeischüler aufgenommen. „Die Sicherheit ist eine der wichtigsten Grundvoraussetzungen für unser gesellschaftliches Zusammenleben und eine der bedeutendsten Aufgaben des Staates. Und dafür braucht es auch die entsprechenden Polizeikräfte. Wir können nicht nur einen Höchststand an Polizeikräften auf den steirischen Straßen verzeichnen, sondern sorgen mit einem Plus von rund 100 Polizeischülern auch in Zukunft dafür, dass die Polizei als starker Partner an der Seite der Steirer steht“, führt Landeshauptmann Christopher Drexler dazu aus.

„Garant für Sicherheit“

Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang: „Die steirischen Polizisten leisten täglich hervorragende Arbeit und sind der Garant für unsere Sicherheit. Es ist von immenser Bedeutung, dass unsere Polizei auch künftig gut aufgestellt ist und genügend Personal aufgenommen wird. Ich begrüße den Schritt des Bundesministers daher und bin froh, dass in diesem Jahr deutlich mehr Polizisten für die Steiermark zur Verfügung stehen.″ Mehr zur Personaloffensive erfährst du hier.

Polizeiberuf soll attraktiver werden

Bereits 2023 wurde das gesamte Auswahlverfahren modernisiert und die polizeiliche Grundausbildung weiterentwickelt, um den Polizeiberuf noch moderner, attraktiver und zeitgemäßer zu machen – mit Erfolg: Gegenüber 2022 gab es bei den Aufnahmen für die Grundausbildung in der Steiermark ein Plus von rund 18 Prozent (von 221 auf 260 Polizistinnen und Polizisten). Mit den für heuer geplanten 308 Ausbildungsplätzen werden 2024 gegenüber 2022 um fast 40 Prozent mehr junge Menschen die Grundausbildung zur Polizistin, zum Polizisten in der Steiermark beginnen.