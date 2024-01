Sonne und Wolken: Der Donnerstag verläuft bitterkalt

Am Donnerstag scheint im ganzen Land zunächst noch einmal verbreitet die Sonne. Vor allem in westlichen und südlichen Alpentälern gibt es am Morgen noch vereinzelte Nebelfelder. Diese lockern jedoch im Laufe des Vormittags auf. „Von Nordosten ziehen allerdings während der Nachmittagsstunden immer dichtere Wolken auf, die in Niederösterreich, Wien sowie im Burgenland und in Teilen der Steiermark nur noch gelegentlichen Sonnenschein zulassen“, teilen die Meteorologen der GeoSphere Austria mit.

Kein Regen in Sicht

Trotz der Wolken am Nachmittag, bleibt es jedoch trocken. „Der Wind dreht auf West bis Nordwest und frischt vor allem in den östlichen und nördlichen Landesteilen sowie in höheren Lagen mäßig bis lebhaft auf“, erklären die Meteorologen weiter. Der Morgen verläuft teilweise sehr frostig. Temperaturen zwischen -15 und -2 Grad werden erwartet. Unbedingt warm wird es im Laufe des Tages allerdings nicht. Die Tageshöchstwerte liegen bei -3 und +4 Grad. Am wärmsten wird es in den mittleren Höhenlagen am Alpenostrand.