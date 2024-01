Futsal: LPSV Kärnten gastiert in Wiener Neustadt

Die 2. ÖFB Futsal Bundesliga befindet sich in einer entscheidenden Phase, in der die besten vier Mannschaften den Einzug in die Meistergruppe anstreben. Sowohl der LPSV Kärnten als auch der 1. FC Murexin Allstars Wiener Neustadt haben bisher eine beeindruckende Leistung in der laufenden Saison gezeigt und führen die Tabelle aktuell mit jeweils 15 Punkten an. Die Partie am kommenden Samstag verspricht daher nicht nur ein hochklassiges Futsal-Spiel, sondern auch eine fesselnde Auseinandersetzung zweier ambitionierter Teams zu werden. Fußballfans und Futsal-Enthusiasten dürfen sich auf ein mit Spannung erwartetes Duell freuen.

LPSV Kärnten will Erfolgsserie fortsetzen

Mit einer leichten Rotation im Kader möchte der LPSV Kärnten seine Erfolgsserie fortsetzen. Stephan Brozek, Sektionsleiter LPSV-K: „Wir wollen bei unserem ersten Spiel 2024 dort anschließen, wo wir 2023 im letzten Spiel in Linz aufgehört haben.“ Ein Sieg in diesem Spitzenspiel würde nicht nur die Position an der Tabellenspitze festigen, sondern auch die Teilnahme an der Meistergruppe vorzeitig fixieren. Die Begegnung habe zudem eine besondere Note, da Samir Nuhanovic, Spielertrainer des LPSV Kärnten, sowie Senad Huseinbasic und Alan Halilovic – alle mit einer erfolgreichen Vergangenheit in Wiener Neustadt – auf ihre ehemalige Wirkungsstätte treffen.