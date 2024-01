Trotz Sonnenschein: Der Donnerstag wird frostig!

Am Donnerstag begleitet uns in Kärnten den ganzen Tag meistens die Sonne. Die vereinzelten Frühnebelfelder lösen sich im Laufe des Vormittags rasch auf. Unbedingt warm wird es jedoch nicht. Es bleibt frostig. „Nach einem kalten Morgen bleibt es auch tagsüber mit Höchstwerten um 0 Grad frisch“, teilen die Meteorologen der GeoSphere Austria mit. Nur in sonnigen Hanglagen können sich leichte Plus-Grade ausgehen. Es heißt also warm anziehen.