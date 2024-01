Großeinsatz: Bewaffneter Raubüberfall auf Klagenfurter Wettcafé 

Veröffentlicht am 11. Januar 2024, 06:09 / ©BMI / Gerd Pachauer

Die Tat trug sich gegen 0.30 Uhr zu. Laut den Angaben des Wettcafe-Angestellten waren die beiden unbekannten Männer mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert und forderten von ihm das vorhandene Bargeld. Beide sollen mit einer silbernen Pistole bewaffnet gewesen sein. Sie trugen jeweils eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose. Das von dem Angestellten ausgehändigte Bargeld stopften die Männer in einen von ihnen mitgebrachten Rucksack. In der Folge flüchteten sie zu Fuß in unbekannte Richtung.

Alarmfahndung mit zahlreichen Einsatzkräften

Eine sofort eingeleitete Alarmfahndung, an der mehrere Polizeistreifen aus Klagenfurt, die Einsatzeinheit der Cobra, eine Polizeidiensthundestreife, Bereitschaftseinheit Kärnten und der Polizeihubschrauber „Flir“ teilnahmen, verlief bis dato negativ. Die Sichtung der Bilder aus der Überwachungskamera im Laufe des heutigen Tages soll weitere Erkenntnisse liefern. Die Höhe des gestohlenen Bargeldbetrages steht derzeit noch nicht fest.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.01.2024 um 07:06 Uhr aktualisiert