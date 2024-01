„Seit halb 4 in der Früh“: Haushalte in Villach-Land ohne Strom

Veröffentlicht am 11. Januar 2024, 07:16 / ©Störungsdienst Kärntennetz

Im Bereich Villach-Land müssen einige Ortschaften Donnerstagfrüh ohne Strom auskommen – und das wie es aussieht schon seit mehreren Stunden. „Das ganze Dorf ist ohne Strom und das schon seit vier Uhr in der Früh“, berichtet ein Leser aus Afritz.

Ursache noch unklar

Auch der Kärnten Netz Störungsdienst zeigt gegen 7 Uhr noch mehrere Stromausfälle in diesem Bereich an. Die genaue Ursache für den Stromausfall ist noch unklar. Seitens der Verantwortlichen könnte diesbezüglich noch niemand für nähere Auskünfte erreicht werden. Der Zeitpunkt der Wiederversorgung ist leider ebenfalls noch nicht bekannt, an der Behebung wird aber gearbeitet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.01.2024 um 07:30 Uhr aktualisiert