Wegen Geldnot: Kärntner brachte eigene Mutter um 7.000 Euro

St. Veit an der Glan

Veröffentlicht am 11. Januar 2024, 07:58 / ©BMI / Egon Weissheimer

Beamte der Polizeiinspektion St. Veit/Glan konnten einen 40-jährigen Mann aus dem Bezirk St. Veit/Glan als jenen Täter ausmitteln, der zwischen Mitte 2019 und Ende 2020 bei mehreren großen Online-Versandhändlern zahlreiche Produkte unter Verwendung falscher Daten bestellte. Insgesamt waren es 49 Bestellungen – darunter Bekleidungsartikel, Haushaltsgegenstände, Elektronikgeräte sowie Einrichtungsgegenstände.

7.000 Euro Schaden – zu Lasten der Mutter

Er gab dabei jeweils die personsbezogenen Daten seiner 74-jährigen Mutter an, ließ jedoch alle Bestellungen an seine Wohnadresse liefern. Alle auf Rechnung getätigten Bestellungen wurden durch den Mann nie bezahlt und so folgten schließlich Exekutionen zu Lasten dem Konto seiner Mutter. Die Gesamtschadensumme beläuft sich auf mehr als 7.000 Euro.

Geldnot als Motiv

Der Mann zeigt sich zu den Vorwürfen vollumfassend geständig und gibt als Motiv Geldnot bzw. Arbeitslosigkeit an. Er strebt eine Schadensgutmachung an. Er wurde nach Abschluss der Erhebungen bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt zur Anzeige gebracht.