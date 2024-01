Sara (15) seit 2022 vermisst: Familie hat eine schlimme Vermutung

Veröffentlicht am 11. Januar 2024, 08:09 / ©pixabay

Am 16. August 2022 verschwindet die damals 15-jährige Sara in Innsbruck spurlos. Ihre Mutter berichtet bei „Ungelöst“: „Die Polizei dachte am Anfang auch, genauso wie ich, dass sie hoffentlich nach ein paar Tagen wieder kommt, aber sie ist nicht mehr gekommen.“ Die Teenagerin war nie äußerst gläubig, aber das änderte sich.

Was ist mit Sara passiert?

Mit 13 Jahren begann sie sich mehr und mehr einer radikalen Form des Islam zuzuwenden und driftet im Internet in dubiose Foren ab. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie dort vermutlich einen Mann kennengelernt hat, der sie überredet zu ihm zu kommen. Michael Kager vom Verein „Österreich findet euch“ beschäftigt sich mit dem Fall: „Es gibt die Vermutung, dass Sara in eine streng religiöse Sekte gekommen ist.“ Nachdem das Verhältnis zur Mutter zu dem Zeitpunkt nicht das beste war, ist sie in einem Kriseninterventionszentrum untergekommen.

Hinweise gesucht: „Bitte Sara, komm nachhause“

Am 16. August 2022 packt sie ein paar Sachen zusammen und war seitdem nicht mehr gesehen. Ihre Familie bittet dringend um Hinweise zum Verbleib von Sara und hofft auf ein Lebenszeichen von ihr. Ihr Bruder hat eine Botschaft an seine vermisste Schwester: „Wenn du das siehst, will ich dir sagen, dass du bitte nachhause kommen sollst und wir haben dich alle lieb.“ Ihre Mutter ist verzweifelt: „Bitte Sara, komm nachhause, wir sind alle voll traurig und machen uns große Sorgen um dich. Bitte, Sara. Ich liebe dich.“