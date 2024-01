Neuer Rekord: Post hat 2023 insgesamt 200 Millionen Pakete transportiert

Zehn Prozent mehr Pakete als 2022 wurden im Jahr 2023 von der österreichischen Post transportiert. Waren es 2022 noch 181 Millionen Pakete, so sind es im vergangenen Jahr 200 Millionen gewesen. „Der Anstieg der Paketmengen ist vor allem auf die wachsende Konsumlust aufgrund der rückläufigen Temluerung zurückzuführen. Durch vermehrte Bestellungen der Österreicher in Fernost erhält die Post zusätzliche Paketmengen zum Transport“, erklärt die Post in einer Aussendung.

„Wachstum in Österreich erfolgreich fortgesetzt“

„Mit 200 Millionen Paketen im Jahr 2023 haben wir unseren Wachstumskurs in Österreich erfolgreich fortgesetzt“, erklärt Peter Umundum, Vorstandsdirektor für Paket & Logistik der Österreichische Post AG. An durchschnittlichen Tagen wurden fast 800.000 Pakete transportiert, im Dezember sei diese Zahl auf rund eine Million pro Tag angestiegen. „Der Tageshöchstwert wurde mit mehr als 1,4 Millionen transportierten Paketen erreicht“, so die Post.

Post in elf Paketmärkten tätig

Aber nicht nur im Inland werden Pakete an den Mann gebracht. Insgesamt bewegte die Post konzernweit 475 Millionen Pakete – ebenfalls ein Plus von zehn Prozent. „Die türkische Aras Kargo und ihre Beteiligung an Starex in Aserbaidschan transportierten mit 206 Millionen die meisten Sendungen“, erklärt man weiter. „Die Beteiligungen in CEE/SEE verarbeiteten zusammen knapp 70 Millionen Pakete.“ Insgesamt ist die österreichische Post in elf internationalen Paketmärkten tätig: In Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Serbien, der Slowakei, Slowenien, Ungarn, der Türkei sowie am Heimatmarkt in Österreich.