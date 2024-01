Wie cool! Burger Boutique eröffnet schon bald im Uni-Viertel

Im Juni 2020 eröffnete eine Burger Boutique Filiale in der Klagenfurt Lidmanskygasse. Seit einiger Zeit hat das beliebte Restaurant jedoch geschlossen. Der Grund: Die Gastro-Kette übersiedelt an einem neuen Standort. Von der Innenstadt geht es direkt ins Klagenfurter Uni-Viertel. Auch der Termin für die Neueröffnung des Restaurant wurde bereits angekündigt.

Neuer Standort bereits fixiert

Ein neuer Standort für das Burger Restaurant steht bereits fest. In keinem geringerem Lokal als in der ehemaligen Monkeys University Bar, wird schon bald eine neue Burger Boutique Filiale eröffnet. Seit Mitte Dezember stehen die Räumlichkeiten dort leer. Bereits ab 23. Februar 2024, weht in der Universitätsstraße in Klagenfurt also frischer Wind. Die Vorbereitungen für die Neueröffnung laufen bereits seit wenigen Tagen auf Hochtouren.