Premiere: Schweizer Verschwörungstheoretiker tritt in Graz auf

Alles andere als unumstritten ist der Schweizer Historiker und Autor Daniele Ganser. Aktuell ist er in Österreich unterwegs, Vorträge in Innsbruck und Steyr wurden jedoch bereits abgesagt. Man befürchtete, dass Fake-News verbreitet werden. Am 25. Jänner soll es dennoch einen Vortrag geben – und zwar in der Grazer Stadthalle.

Diese Verschwörungstheorien vertritt Ganser

Einen großen Namen in der Verschwörungstheoretiker-Szene macht sich Ganser vor allem damit, dass er als Corona-Maßnahmengegner auftritt und meint, die USA hätten die Türme des World Trade Centers am 11. September 2001 selbst gesprengt. Die Corona-Maßnahmen vergleicht der 51-Jährige übrigens unter anderem mit der Judenverfolgung der Nazis.

In Graz will man nicht zensieren

Neben Graz bleiben übrigens auch Gmunden und Salzburg weiter auf seinem Tour-Programm durch Österreich. In Graz wolle man nicht zensieren, zudem liege strafrechtlich nichts gegen Ganser vor, heißt es offiziell gegenüber dem „ORF“.