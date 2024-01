Über 200 Millionen Euro: So wird in steirische Krankenhäuser investiert

Zahlreiche Bauvorhaben stehen in der Steiermark im Gesundheitsbereich in den kommenden Monaten an.

Zahlreiche Bauvorhaben stehen in der Steiermark im Gesundheitsbereich in den kommenden Monaten an.

„Moderne Medizin in modernen Häusern – das ist unser Anspruch“, erklärt KAGes Vorstandsvorsitzender Gerhard Stark und betont: „Mit unserem ambitionierten Investitionsprogramm für das Jahr 2024, für das wir mehr als 200 Millionen Euro in die Hand nehmen, leisten wir einen wesentlichen Beitrag die Gesundheitsversorgung auf höchstem Niveau zu sichern.“ Gleichzeitig setze man auch auf umweltbewusste Bauweise und nachhaltige Energieversorgung. Zudem soll auch weiter in die IT investiert werden. „Mit ihrem Grad der Digitalisierung und der Vernetzung ihrer IT-Systeme ist die KAGes österreichweit führend“, weiß etwa Thomas Hofer, Direktor für Technik und IT in der KAGes.

„Gut investierte Euros“

„Jeder Euro, der in die Gesundheitsversorgung der Steirer investiert wird, ist ein gut investierter Euro“, meint auch Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl. Mehr als 123 Millionen Euro sollen dabei in den Bereich des Bauens investiert werden. Meilensteine seien die Eröffnung des generalsanierten Erwachsenentrakts am LKH Hochsteiermark am 22. Jänner oder die Übergabe der erweiterten Schlaganfallstation am Uni-Klinikum in Graz. Spatenstiche stehen zudem am LKH Graz II und am LKH Oststeiermark an. Unter anderem werden zwei Stationen an einer Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie im LKH Graz II generalsaniert. Mehr als 17 Millionen Euro werden in das LKH Hochsteiermark und in die Errichtung einer Hochgarage dort im Herbst investiert.

Mehr Photovoltaik-Anlagen geplant

Weiters plant man neun zusätzliche Photovoltaik-Anlagen mit einer Leistung von rund 3.820 kWp. Zur Gewinnung von Sonnenstrom werden Dachflächen, aber auch Überdachungen von Autoabstellflächen genutzt. Vermutlich noch im ersten Halbjahr 2024 können am LKH Hochsteiermark und an der Uni-Klinik zwei „Da Vinci-OP-Roboter“ in Betrieb gehen. Zudem sollen viele Arbeitsabläufe innerhalb der KAGes weiter optimiert werden. So kommt die elektronische Fieberkurve sukzessive in fast allen Landeskrankenhäusern zum Einsatz. In dieser elektronischen Fieberkurve wird nicht nur die gemessene Körpertemperatur erfasst, sondern auch sämtliche Vitalparameter, Diagnosen, die laufende Medikation und der Therapieplan dokumentiert.

©KAGes

29 Millionen Euro für Medizintechnik

Auch ein neues Laborinformationssystem wird ab 2024 installiert, bis zum Jahr 2029 sollen alle KAGes-Labore damit versorgt sein. Moderner wird es zudem im Bereich der Anästhesie und Intensivmedizin, wo sukzessive ein neues EDV-System eingesetzt wird. Dieses speichert und vernetzt alle wesentlichen Patientendaten, die im OP-Bereich, im Aufwachraum und auf der

Intensivstation erfasst werden. Fast 29 Millionen Euro des Investitionsbudgets fließen 2024 in die Medizintechnik der