Trinkwasser in Kärnten: So soll die Qualität gesichert werden

Veröffentlicht am 11. Januar 2024, 10:00 / ©5 Minuten

Erwin Smole, Vorstand der Stadtwerke Klagenfurt, gab dazu im Klagenfurter Stadtsenat einen aktuellen Planungsstatus. Die Vorarbeiten zum sogenannten „Wasserverband Kärnten“ laufen bereits seit mehreren Jahren und sind mittlerweile weit fortgeschritten. Die Gründungsmitglieder sollen neben dem Land Kärnten, die Zentralraumstädte Klagenfurt am Wörthersee, Villach, Feldkirchen und St. Veit an der Glan sein. Um die Versorgungssicherheit künftig sicherzustellen, sind Transferleitungen zwischen den einzelnen Städten geplant. So kann im Bedarfsfall das Trinkwasser zwischen den einzelnen Regionen besser verteilt werden.

Ausreichend Wasser vorhanden

Klagenfurt ist laut dem Stadtwerkechef in der glücklichen Lage über ausreichend Wasserreserven zu verfügen. Auch ein künftig höherer Wasserbedarf könnte durch die bestehenden Quellen gedeckt werden. Darüber hinaus stehen zusätzliche Wasserreserven in den Karawanken zur Verfügung.

Baustart für 2027 geplant

Im Wasserverband Kärnten wird künftig die Landeshauptstadt durch die Stadtwerke Klagenfurt vertreten sein. Das wurde in einem gemeinsamen Antrag von Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten), Vizebürgermeister Philipp Liesnig (SPÖ) und Umweltreferent Alois Dolinar (Team Kärnten) einstimmig vereinbart. Erste bauliche Umsetzungen zur Errichtung einer solchen überregionalen Wasserversorgung sind voraussichtlich für das Jahr 2027 geplant.