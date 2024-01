Von Lawine 200 Meter weit mitgerissen: Skitourengeher schwer verletzt

Am Hochschwab

Veröffentlicht am 11. Januar 2024

Drei Männer (29, 45 und 50 Jahre alt) unternahmen am gestrigen 10. Jänner eine Skitour am Hochschwab im Bereich Aflenzer Staritzen. Die sehr gut ausgerüstete und ortskundige Gruppe stieg vom Seebergsattel über die Östliche Staritze auf die Hohe Weichsel auf. Nach einer nordseitig durchgeführten Abfahrt wollten die Skitourengeher wieder über die sogenannte „Pfefferleiten“ bergwärts aufzusteigen und schlussendlich ins Tal abzufahren.

30 Meter breite Lawine reißt 45-Jährigen mit

Gegen 14.50 Uhr beim Aufstieg über die etwa 40 Grad steile Geländeflanke löste der 45-Jährige, welcher als erster ging, in einer Seehöhe von etwa 1.400 Metern eine Schneebrettlawine aus. Er wurde von der etwa 30 Meter breiten Lawine etwa 200 Meter tief mitgerissen. In der Folge prallte er gegen einen Baum und erlitt dadurch schwere Verletzungen am rechten Bein. Die beiden anderen Männer konnten aus der Lawine ausfahren und blieben unverletzt. Aufgrund der geländebedingten Örtlichkeit und des fehlenden Mobiltelefonnetzes konnten erst eine Stunde später die Einsatzkräfte alarmiert werden. Wegen der starken Windböen konnte die Besatzung des Notarzthubschraubers zudem vor Ort keine Taubergung durchführen.

Unfallort erst gegen 18 Uhr erreicht

Kameraden der Bergrettung Mariazellerland und Turnau sowie ein Polizeibergführer der Alpinpolizei Hochsteiermark stiegen zum Verunfallten auf. Der 45-Jährige konnte aufgrund der schwer zugänglichen entlegenen Unfallörtlichkeit erst gegen 18 Uhr erreicht werden. Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte mittels Akja zu einer darunterliegenden Wiese abgeseilt. Von dort aus wurde er mit dem Notarzthubschrauber ins LKH Graz geflogen.

Jetzt werden weitere Erhebungen durchgeführt

Am Einsatz waren zwei Polizeibergführer der Alpinpolizei Hochsteiermark, 30 Personen der Bergrettung Mariazellerland und Turnau, die Feuerwehr sowie private Helfer mit Skidoo beteiligt. Die Erhebungen zum Unfallhergang werden von der Alpinpolizei Hochsteiermark durchgeführt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.01.2024 um 10:52 Uhr aktualisiert