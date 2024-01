Klagenfurter in Not: Knapp 200 Bürgern konnte geholfen werden

Veröffentlicht am 11. Januar 2024, 10:17 / ©pixabay.com

Es sind oftmals schwere Schicksalsschläge, die diesen Antragsstellungen zu Grunde liegen. „Auch wenn die Hilfe dabei meist nur kleine Beträge sind, so sind diese umso wichtiger, da sie rasch und unmittelbar ausbezahlt werden können“, gibt Bürgermeister und Sozialreferent Christian Scheider (Team Kärnten) bekannt.

Anzahl der Bürger in Not gestiegen

Die hohe Zahl an geholfenen Personen ist somit einerseits positiv, andererseits aber auch als besorgniserregend zu sehen. Sie ist auch Ausdruck dafür, dass immer mehr Menschen in Not geraten. Zum Vergleich: Im Jahr 2022 waren es noch 105 Personen, die im Rahmen des Hilfsfonds eine Unterstützung anforderten. Finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten der Stadt sind auf der Homepage aufgelistet.