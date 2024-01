Lebendig verbrannt: 83-Jähriger tot vor seinem Keller gefunden

Nachdem sich ein 83-jähriger Mann am 10. Jänner nicht bei seiner Lebenspartnerin gemeldet hat, kam ein Angehöriger und wollte nachschauen, was denn los ist. Vor Ort bemerkte er eine starke Rauchentwicklung im Keller des Wohnhauses in Manhartsbrunn (Niederösterreich). In weiterer Folge wurde der Pensionist tot im Vorraum des Kellers aufgefunden, der Brand war zu diesem Zeitpunkt bereits erloschen.

Kleidung in Brand

Bedienstete des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Ermittlungsbereich Brand, haben gemeinsam mit dem Bezirksbrandermittler und den Sachverständigen des Bundeskriminalamtes, Referat Brand- und Explosionsursachenuntersuchung, die Brandursachenermittlung durchgeführt. Bei Arbeiten im Keller soll die Kleidung des Mannes in Brand geraten sein. Beim Versuch die in Brand geratene Kleidung zu löschen, verstarb er. Fremdverschulden ist auszuschließen.