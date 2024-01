UrbEx: Auf der Jagd nach der Vergangenheit

Veröffentlicht am 11. Januar 2024, 10:42 / ©Sabine E.

Erkunden, Entdecken und Erforschen: Sabine war schon als Kind auf Abenteuersuche in verfallenen Häusern unterwegs. Heute ist sie 42, ihr Hobby ist geblieben und hat mittlerweile einen Namen: UrbEx. Die Abkürzung steht für „Urban Exploration“, also die „städtische Erkundung“ von verlassenen Orten und Gebäuden. Auf sozialen Medien findet sie immer mehr Gleichgesinnte, die alle auf der Suche nach neuen „Lost Places“ sind, um dort in längst vergangene Zeiten einzutauchen.

Der Gehstock von Jack Unterwegers Großvater

„Das Beste an diesem Hobby ist, dass die Orte wie eine Zeitkapsel sind. Man findet manchmal Dinge, die älter sind als man selbst“, schwärmt Sabine. Wie haben die Menschen hier früher gewohnt? Unter welchen Standards haben sie gehaust? „Im Haus von Jack Unterwegers Opa hängen noch die Hüte an der Wand, der Gehstock steht noch in der Ecke. Es muss mindestens 50 Jahre her sein, dass dort jemand gelebt hat“, erzählt sie und fügt hinzu: „Auch dort ist mittlerweile leider alles verwüstet, weil auch dieser Ort kein Geheimnis mehr ist.“

Die dunkle Seite

„Du sollst nichts mitnehmen außer Eindrücke. Und nichts hinterlassen außer Fußspuren.“ So lautet der Ehrenkodex der „UrbExer“. Doch durch die sozialen Medien werden die Objekte natürlich bekannter. „In Deutschland gibt es mittlerweile Orte, wo du am Wochenende gar nicht hingehen brauchst. Weil du keine Ruhe hast. Leider werden diese dann auch oft zerstört“, bedauert Sabine. Das ist auch der Grund, warum sie ihre Bilder von aufgesuchten „Lost Places“ nicht mehr in den einschlägigen Gruppen teilt – sie möchte einerseits die Objekte schützen und andrerseits auch sich selbst. Der Vandalismus nimmt, trotz des Ehrenkodex, immer mehr Raum bei manchen „UrbExern“ ein.

Besuche einen Lost Place niemals allein

„Man weiß ja nie, was passiert. Es könnte der Boden durchbrechen. Oder es könnten Obdachlose darin leben, die sich bedroht fühlen.“ Außerdem ist nicht alles eine „Lost Place“, das danach aussieht. „Ein Bekannter von mir suchte einmal ein Haus auf, von dem wir uns sicher waren, dass dort niemand mehr lebt. Wir haben es lange beobachtet. Es sah verfallen aus, der Garten war verwuchert, der Rasen wurde nicht gemäht.“ Doch beim Besuch stellte sich heraus, dass dort noch ein älterer Mann hauste. Das Aufsuchen von „Lost Places“ ist in den meisten Fällen sogar strafbar: „Jedes Grundstück oder Gebäude gehört irgendjemanden. Es ist Hausfriedensbruch wenn man es ohne Erlaubnis betritt.“

©Sabine E. | Was mag wohl die Geschichte dieses Hauses in der Steiermark sein? ©Sabine E. | Einsturzgefahr! Darum sollte man Lost Places niemals alleine aufsuchen

Was man niemals öffnen sollte

Untereinander werden die geheimen Standorte der „Lost Places“ gerne getauscht. „Man braucht natürlich manchmal die Hilfe von jemanden. Jeder will Neues entdecken und es kommt vor, dass man zum Beispiel keinen Eingang bei einem Objekt findet.“ Das große Highlight eines „UrbExers“ ist es dann, wenn er alte Lebensmittel, Zeitungen oder Kalender findet. Anhand dieser Fundstücke kann eingeschätzt werden, zu welcher Zeit das Objekt zuletzt bewohnt war. Eine wichtige Lektion hat Sabine in all den Jahren als „UrbExerin“ allerdings selbst erlernen müssen: „Öffne niemals einen Kühlschrank.“