Villach vergibt wieder Literaturstipendien

Villach lebt die Vielfalt der Kultur in allen Genres, daher ist eine abermalige Auslobung des Villacher Literaturstipendiums „Literatur:im:süden“ selbstverständlich. Dieses Stipendium fördert Schriftstellerinnen und Schriftsteller und ermöglicht ihnen, sich kreativ in der inspirierenden Umgebung von Villach zu entfalten“, erklärt Kulturreferentin Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser. Die literarische Szene wird mit der schon traditionellen Bilanzlesung vor den Vorhang geholt und ein Sonderpreis an Villacher Schriftstellerinnen und Schriftsteller vergeben. „Gemeinsam mit der Literaturvereinigung BUCH13 ins Leben gerufen, ist diese Veranstaltung ein wichtiger und freudiger Fixpunkt in unserem Kulturjahreskreis“, betont Sandriesser. „Diese Zeit braucht Perspektiven für Literatinnen und Literaten, generell für Kulturschaffende“, sagt Initiator Gerald Eschenauer und lädt Österreichs Szene zur Teilnahme ein: „Die Autorinnen und Autoren können die pulsierende Stadt im Schnittpunkt dreier Länder aus literarischer Sicht einatmen!“ Die Bewerbungen sind ab sofort bis spätestens 29. Februar einzureichen.

1.500 Preisgeld und Aufenthalt im BUCH13-Atelier

Das Stipendium ist mit zweimal 1.500 Euro Preisgeld plus jeweils einem einmonatigen Aufenthalt im BUCH13-Atelier in Villach ausgeschrieben. Bewerben dürfen sich Schriftstellerinnen und Schriftsteller mit Hauptwohnsitz in Österreich, es gibt keine Altersbegrenzung. Voraussetzung ist eine Publikation. Für den Sonderpreis für Villacher Schriftstellerinnen und Schriftsteller gibt es ein Preisgeld von 1.500 Euro. Nähere Informationen findest du hier.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.01.2024 um 11:05 Uhr aktualisiert