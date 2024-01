Wiener wird nach Weg gefragt – plötzlich eskaliert die Situation völlig

Veröffentlicht am 11. Januar 2024, 11:43 / ©5 Minuten

Vier derzeit noch unbekannte Männer sollen einen 20-Jährigen in Wien nach dem Weg gefragt haben, als einer der Männer plötzlich mit Pfefferspray in Richtung des 20-Jährigen gesprüht haben soll. Daraufhin lief dieser davon, zwei Verdächtige verfolgten ihn und sollen ihn in weiterer Folge mit einem Messer attackiert haben. „Als ein Zeuge auf die Situation aufmerksam wurde, auf die Personen zulief und lautstark zu schreien begann, flüchteten die beiden unbekannten Täter. Sofort wurde die Polizei alarmiert“, erklärt die Polizei.

20-Jähriger nicht in Lebensgefahr

Eine Sofortfahndung nach den laut Zeugen dunkel bekleideten und maskierten Männern verlief erfolglos. Der 20-Jährige wurde bei dem Vorfall verletzt, durch einen Wiener Rettungsdienst notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht. Es besteht keine Lebensgefahr. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden – auch anonym – an jeder Polizeiinspektion entgegengenommen.