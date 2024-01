Hunderte Kärntner Haushalte ohne Strom: Das war der Grund

„Das ganze Dorf ist ohne Strom und das schon seit vier Uhr in der Früh“, berichtet am Donnerstagmorgen ein 5 Minuten Leser aus Afritz. Die Gemeinde und einige umliegenden Ortschaften waren von einem Stromausfall betroffen, der mehrere Stunden anhielt. Insgesamt waren rund 400 Haushalte betroffen. Der Grund soll laut ersten Informationen ein Gebrechen bei einem Stromkabel gewesen sein. Der Strom konnte bei einigen Haushalten bereits wieder hergestellt werden. Vereinzelnd laufen die Arbeiten laut Störungsdienst noch. Auch in St. Oswald (Bad Kleinkirchheim) kam es am frühen Vormittag aufgrund eines Kabelschadens zu Stromausfällen.